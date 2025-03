KÕNELUSTE SEIS | Putinist ja Trumpist on saanud „filosoofid“, kes plaanivad homme rääkida. Kõik, mida teada „rahukõneluste“ kohta

Küsitav julgeolekugarantii

Bolton kritiseerib Trumpi ettepanekud ja eurooplasi

Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton hoiatas, et Trumpi pakutav diil sõja lõpetamiseks Ukrainas on üsna lähedal Venemaa presidendi Vladimir Putini eesmärkidele alistumisele, ning hoiatas, et see protsess võib viia USA lahkumiseni NATO-st. Boltoni lisas, et Euroopa liidritel on oht langetada valesid otsuseid, kui nad nõustuvad Trumpi ja Putini kokkuleppega ning teevad plaane selle järgi. Samas kahtleb ta eurooplaste võimes tegutseda kollektiivse blokina tekkiva USA-Venemaa liidu vastu.

Eesti vaade: pilt on hull, aga paanikast pole tolku

USA presidendi ja tipp-poliitikute sõnavõttude tuules saavad Euroopas kõik aru, et asi on tõsine. Kuid kas see arusaamine jõuab ka tegudesse? Enamik kaitse- ja välispoliitika tipptegijaid, kellega Delfi kiirelt kätte jõudnud situatsiooni üle arutles, nentisid kui ühest suust, et seis on praegu nii skisofreeniline, et õhtul magama minnes ei tea, millised uudised hommikuks teiselt poolt ookeani tulnud on. Üsna ühiselt loodetakse aga ka selle peale, et „Putin kuseb Trumpi kummikusse“. Seda suure egoga Trump alla ei neelaks ning nii võib mäng hoopis teistpidi pöörata. Samas on ka poliitikuid, kes juba pelgavad, et Trump viib USA NATO-st välja.