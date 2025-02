KÕNELUSTE SEIS | Mõjutu Kellogg ja rõõmus Kreml. Mis uudiseid tuli täna USA-Vene diplomaatiast?

Saudi Araabias teisipäeval toimunud Vene-USA kohtumine tekitas Venemaal märgatavat rahulolu ning andis USA presidendile ettekäände Ukraina kritiseerimiseks.

Trump süüdistas Ukrainat - ja keeras siis vinti juurde

Donald Trump on vihjanud ka varem, et Ukraina on sõja puhkemises ise süüdi, ent teisipäeva õhtul välja öeldud kommentaar oli seni kõige otsesem. Ja järgmine päev tõi lisa „Te oleksite pidanud selle kolm aasta tagasi lõpetama,“ ütles USA president Ukraina kohta teisipäeval „Te poleks pidanud seda kunagi alustama. Te oleksite võinud diili teha.“ Kolmapäeval väitis Trump lisaks, et Zelenskõi valitseb Ukrainat diktaatorina. Ja USA aja järgi on päev veel noor.

Eesti hinnang: halamine ei aita

Müncheni kohtumisel osalenud Eesti delegatsiooni liikmed rääkisid Delfile, et USA sõnum on selgelt muutunud ja hädaldamise asemel tuleb valmistuda halvimaks. Üks teooria on, et kõnelused on Venemaa-USA vahel toimunud juba mõnda aega ning et möödunud nädalal nähtu on üksnes selle tulemus.

Eriesindaja Kellogg saabus Ukrainasse

Trumpi eriesindaja Vene-Ukraina asjades Keith Kellogg jäeti teisipäevastelt Vene-USA kõnelustelt kõrvale (Ukrainas oletatakse, et Venemaa nõudmisel), aga sai kolmapäeval võimaluse külastada Kiievit. Millal Kellogg viimati Trumpi jutule pääses, pole selge. Tänavu ega mullu nad samale fotole jäänud ei ole.

Kreml rõõmustab, Kiiev taunib

Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et ees seisab suur töö, aga teisipäevasel kohtumisel astuti väga tähtis samm. Putini ja Trumpi kohtumist sel kuul ta ei välistanud ega kinnitanud. Välisminister Sergei Lavrov tõdes, et USA-l on tekkinud valmisolek partnerluseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi aga ütles, et Trump elab Vene infoväljas.

