Politsei pidas Tallinna kesklinnas kinni relvaga vehkinud narkojoobes mehe

„Politsei saab aastas ligi 500 relvadega seotud väljakutset. Umbes pooled nendest on olnud avalikus ruumis,“ rääkis Vares. „Kui inimene otsustab relva või relvataolise esemega avalikus ruumis ringi liikuda või vehkida, peab ta arvestama sellega, et järgmisel hetkel võib ta ise vigastada või surma saada.“

Varese sõnul reageerib politsei relvaga seotud sündmustele alati teadmisega, et inimese käes võib olla taparelv. „Teeme väljakutsel olles kõik selle nimel, et oht kõrvaldada ja teiste inimeste turvalisus tagada. Meil on mitmeid näiteid päriselust, kus politseinikud on pidanud kasutama teenistusrelva, et relvakandja ohutuks teha,“ ütles ta.