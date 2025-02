Transpordiamet: 2024. aastal halvenes liiklusolukord märgatavalt

„Liiklusohutuse olukord vajab tõsist sekkumist, sest 2024. aastal suurenes liikluses hukkunute arv miljoni elaniku kohta Põhjamaadest ainult Eestis, samal ajal kui kõigis naaberriikides see vähenes,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet. „Selge on, et senised meetmed meid enam edasi ei vii ning peame mõtlema, kuidas muuta suund paremuse poole.“

„Keskmiselt juhtus möödunud aastal päevas viis inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai kannatada kuus inimest. Endiselt on suurimateks riskifaktoriteks valesti valitud kiirus ja joove, mis tähendab, et meie liikluskultuur saab paraneda vaid nii, kui igaüks meist sellesse panustab,“ lausus transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Eelmisel aastal oli vaid 12 päeva, kus ei toiminud ühtegi inimkannatanuga õnnetust. Seda on liiga vähe ning peame leidma need vahendid, mis avaldaksid rikkujatele ka päriselt mõju.“