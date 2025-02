Kreml: eile tehti väga tähtis samm Vene-USA suhete taastamise ja Ukraina reguleerimise suunas

„Praegu on peamine ülesanne, sellest käis eile tegelikult jutt, see on teema, mis on seotud kahepoolsete suhete reanimeerimise ja seejärel restaureerimise algusega, mida kahjustas sihilikult USA eelmine administratsioon,“ ütles Peskov Interfaxi vahendusel.

Peskov lisas, et president Joe Bideni administratsiooni tõttu on need suhted praegu nutuses seisus.

„Ja diplomaadid hakkavad just nüüd tööd tegema, ja selles suunas astuti eile väga tähtis samm,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul hakkavad diplomaadid nüüd tegutsema selle kokkuleppe valguses, millele välisministrid Sergei Lavrov ja Marco Rubio eile jõudsid.

„See on küllaltki pikk tee. Loomulikult ei ole kõike ühe päeva või nädalaga saavutada võimalik. Pikk tee on ees, aga eile tehti esimene, aga väga tähtis samm,“ ütles Peskov.

„Ees seisab suur töö, tehtud on esimene tähtis samm. Veel on vara mingeid järeldusi teha. Impulss on väga hea, meeleolu asjalik, meeleolu töö jätkamisele. Ootame ära kombitavad tulemused,“ lisas Peskov.

Peskov ei välistanud Venemaa ja USA presidentide Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumist enne veebruari lõppu.

„Võib olla, aga võib ka mitte olla,“ vastas ta sellesisulisele küsimusele.

Peskov ütles, et Ar-Riyadis astuti tähtis samm ka „Ukraina konflikti rahumeelse reguleerimise“ suunas.

„Tehti väga-väga tähtis samm vajalike tingimuste loomiseks rahumeelsele reguleerimisele minekuks. Ja ilmutati vajalikku poliitilist tahet mõlemalt poolt, ma pean silmas Venemaad ja USA-d,“ lausus Peskov.

„Vaatame, milline on poliitiline tahe Kiievi režiimil. Siin näete te seni, et [Volodõmõr] Zelenskõi teeb küllaltki vastuolulisi avaldusi. Aga tõenäoliselt kujundab ta varem või hiljem oma seisukoha,“ ütles Peskov.

