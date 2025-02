VIDEO | Trumpi eriesindaja Keith Kellogg saabus Kiievisse

Kellogg ütles raudteejaamas, et USA administratsioon kuulab Ukraina argumente, ja rõhutas, et USA administratsioon mõistab julgeolekugarantiide vajadust, vahendab Guardian.

„Minu missioon on istuda ja kuulata ja küsida, mis on teie mured, /.../ siis minna tagasi USA-sse, rääkida president Trumpiga, minister Rubioga ja ülejäänud meeskonnaga ja lihtsalt tagada, et kõik oleks õigesti,“ ütles Kellogg.

Küsimusele, kui kindel ta on, et saab leida hea lahenduse, vastas Kellogg, et ta on alati kõiges kindel.

Kellogg ütles veel, et usub tõesti, et sõda ei oleks alanud, kui Trump oleks president olnud.

„Ta mõistab, et inimesed kannatavad, mõistab, millised on purustused. Ja me tahame, et see lõpeks,“ ütles Kellogg.

