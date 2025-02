Ryanairi lennuk sõitis Tallinna lennujaamas vastu konteineri katust, lennuki tiib sai kahjustada

Härmaorg märkis, et konteineri kahjustused on väga väikesed, sest lennuk riivas seda õrnalt. Seni pole teada, kas kahjustada saanud lennukit on juba parandama hakatud, kuid Härmaorg kinnitas, et juhtunu tõttu teisi lende Tallinnas ära ei jää.

Pardal viibinu sõnul oli tema poeg esimene, kes sai aru, et millelegi on otsa sõidetud ning tiib on kahjustatud. Reisija hinnangul meeskond esmajoones aru ei saanud, et midagi oleks valesti, kuna peale kokkupõrget olevat suundutud edasi rajale, et õhku tõusta.