Paavst Franciscusel on Vatikani teatel kahepoolne kopsupõletik

Franciscus on kannatanud üle nädala hingamisteede infektsiooni all ja viidi 14. veebruaril Rooma Gemelli haiglasse, vahendab Reuters.

Vatikan teatas oma avalduses, et paavstile tehti eile pärastlõunal kompuutertomograafia uuring, mis paljastas kahepoolse kopsupõletiku, mis vajab edasist farmakoloogilist ravi.

Korrati, et paavst kannatab polümikroobse infektsiooni all, mis nõuab ravi kortikosteroidide ja antibiootikumidega, mis muudab ravi keerulisemaks.

„Kõigest hoolimata on paavst Franciscuse meeleolu hea,“ teatas Vatikan.

Paavst on kopsuinfektsioonidele eriliselt aldis, sest tal oli nooruses kopsukelmepõletik ja osa ühest kopsust eemaldati.

Üks anonüümseks jäänud Vatikani ametnik ütles varem, et paavsti ei ole hingamisaparaadi alla pandud ja ta hingab endiselt iseseisvalt.

Vatikan on teatatnud, et paavsti kõik avalikud esinemised ja kohtumised on tühistatud kuni pühapäevani.