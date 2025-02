Mõjuvõimuga kauplemine Keskerakonna moodi: „Kõlvart ei ole mitte midagi teinud teile? Ma siis räägin temaga“

„Piinlik, niiiiiii piinlik!“ teatas ärimees Hillar Teder 2019. aastal sõnumi teel toonasele Tallinna linnavolikogu esimehele, Keskerakonna ühele juhtfiguurile Mihhail Kõlvartile sõnumi teel. Keskerakond oli just andnud korvi Reformierakonnale, kes oli äsja võitnud riigikogu valimised.

„Minu arvamus [Tanel] Kiigest ja [Jüri] Ratasest on suur null! Kahe aastaga unustada ära, et oled peaminister teiste armust, ja klammerduda niimoodi oma tooli külge, kui oled just kaotanud valimised ja vedanud valitsemise ajal alt oma tuumikvalijaid – venelasi! Teil puudub juht, kes seaks sihi ja suudaks selle saavutada,“ lisas Teder.