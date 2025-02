VIDEO | „Te oleksite võinud diili teha.“ Trump süüdistas sõja alustamises Ukrainat

Lisaks sellele kordas Trump üht Venemaa presidendi Vladimir Putini jutupunkti, et Ukrainas on aeg valimised korraldada, ilmselt et Zelenskõist vabaneda, vahendab CNN.

„Meil on olukord, kus Ukrainas ei ole valimisi toimunud, kus on sõjaseisukord,“ ütles Trump Mar-a-Lagos ajakirjanikele. Trump väitis, et Zelenskõi toetus on 4% ja riik on kildudeks purustatud.

Trump ütles veel, et selleks, et Ukraina seisukohta tema saatuse kohta arvesse võtta, tuleks korraldada valimised.

„Teate, nad tahavad kohta lauas, kas Ukraina rahval ei peaks olema sõna sekka öelda, on möödunud palju aega sellest, kui olid valimised,“ lausus Trump.

Vastates ilmselt juba eos kriitikale, et ta kordab papagoina Vene propagandat, väitis Trump: „See ei ole Venemaa asi, see on miski, mis tuleb minult.“

Ukraina presidendivalimised oleksid pidanud toimuma eelmise aasta aprillis, aga sõja ajal ei saa neid põhiseaduse järgi korraldada.

Trump püüdis eile ümber kirjutada ka fakte Venemaa kolme aasta taguse Ukrainasse sissetungi kohta.

„Ma kuulen, et, teate, nad on pahased, et neil ei ole kohta [läbirääkimistel]. Noh, neil on olnud koht kolm aastat ja ammu enne seda. /.../ Te oleksite võinud diili teha,“ ütles Trump.

Sisuliselt näib Trump ütlevat, et ukrainlased oleksid pidanud Venemaaga kokku leppima, et sissetungi vältida, mis oleks tähendanud Moskvale lojaalse nukuvalitsuse ametisse panemist Kiievis või lihtsalt Putinile võitluseta alistumist.

