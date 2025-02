Erakondade reitingud: Isamaa toetus on rekordtasemel

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 31,2%, Reformierakonda 17% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Reformierakonna ja Isamaa toetuse vahe on 14,2 protsendipunkti ning EKRE toetus on Reformierakonnaga praktiliselt võrdne.