Toronto lennuõnnetuses jäid kõik pardal viibinud inimesed ellu

Lennundusohutuse konsultatsioonifirma Safety Operating Systems tegevjuht John Cox nentis, et piirkonnas oli õnnetuse ajal tuuline, kuid lennukid on sertifitseeritud sellega toime tulema, vahendab Associated Press. „Piloodid on selleks koolitatud ja kogenud, et sellega toime tulla,“ lisas ta.

Cox ütles, et õnnetusse sattunud lennuk CRJ-900 on olnud teenistuses aastakümneid ja talub hästi ebasoodsat ilma. Samuti märkis ta, et lennuki katusele sattumine on ebatavaline. „Oleme näinud paari õhkutõusmise juhtumit, kus lennukid on tagurpidi lõpetanud, kuid see on üsna haruldane,“ ütles Cox.