Trumpi administratsiooni ametniku sõnul ei ole Musk valitsuse tõhususe osakonna töötaja

Valge Maja haldusbüroo direktor Joshua Fisher paljastas dokumendis, et Musk on ametlikult Valge Maja töötaja ja presidendi vanemnõunik. Toimiku kohaselt saab Musk presidenti ainult nõustada ja edastada presidendi juhiseid.

Valge Maja avaldus süvendab DOGE’i ümbritsevaid küsimusi. Fisher kinnitas, et Musk ei ole DOGE’i juht, kuid ei andnud ka teada, kes seda juhib, vahendab Politico.

Fisheri selgitus näib olevat otseses vastuolus sellega, kuidas president Donald Trump ja Musk on avalikult osakonnast rääkinud, mida peetakse laialdaselt Muski juhitud projektiks. Musk innukalt reklaaminud DOGE’i tööd, kirjeldanud oma mõju selle tegevuse üle ja esinenud Trumpi kõrval, et rääkida ameti missioonist.

Fisheri avaldus edastati USA ringkonnakohtunikule Tanya Chutkanile, kes kaalub demokraatlike peaprokuröride õiguslikke jõupingutusi, et takistada Muskil ja tema DOGE’i liitlastel jätkata föderaalvalitsuse mõjutamist.

Osariikide sõnul on Musk kogunud nii palju võimu, et ta rikub põhiseaduse ametisse nimetamise klauslit, mis nõuab, et kõrgemad täidesaatva võimu ametnikud peavad olema kinnitatud senati poolt.