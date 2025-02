Saksa relvatööstuse juht: Euroopa istub Ukraina tulevikku käsitletavatel kõnelustel laste laua taga

„Kui sa ei investeeri, kui sa ei ole tugev, siis käituvad nad sinuga nagu lastega,“ ütles ta Financial Timesile . Ta lisas, et viimase 30 aasta jooksul on Euroopa pidanud vastuvõetavaks investeerida kaitsesse umbes 1% SKT-st.

„Kui vanemad söövad õhtusööki, peavad lapsed istuma teise laua taga,“ ütles ta. „USA peab Venemaaga läbirääkimisi ja ükski eurooplane ei istu selle laua taga – on saanud väga selgeks, et eurooplased on lapsed.“

Sealjuures väljendas Papperger kahtlust selle suhtes, et rahukõnelused viivad Venemaa tulistamise lõpetamiseni. „Isegi kui sõda peatub – kui me arvame, et meil on väga rahulik tulevik, siis ma arvan, et see on vale,“ rääkis ta.