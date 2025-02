Enamik erakondadest leiab, et Eesti peab Ukrainasse vägede saatmise otsustama ühes liitlastega

Pärast Suurbritannia peaministri ja Rootsi välisministri teateid, et nad ei välista Ukrainasse pärast rahukokkulepet vägede saatmist, sõnas ka peaminister Kristen Michal, et Eesti ei peaks sellest kõrvale jääma. „Selle mandaadi peab andma parlament, aga me kindlasti seda arutame,“ ütles ta.