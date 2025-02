Lavrov: USA pakkus, et Ukraina ja Venemaa lõpetavad teineteise energiataristu pommitamise

Lavrovi sõnul ütlesid ameeriklased, et energiataristu pommitamisest võiksid loobuda mõlemad vaenupooled. Pakkumist ei saanud Vene pool Lavrovi sõnul siiski vastu võtta, kuna Venemaa ei pommitavat tsiviilobjekte. „Me ei ole kunagi ohustanud tsiviilelanike energiavarustusega seotud süsteeme,“ valetas Lavrov. „Meie sihtmärgid on ainult need objektid, mis otseselt teenindavad Ukraina relvajõude.“