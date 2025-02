Suur segadus Tallinna tehnikagümnaasiumis. Õpetaja vallandati, lapsevanemad protestivad, direktor lahkus ametist

Tallinna tehnikagümnaasium lõpetas töösuhte klassijuhataja-tugispetsialist Merike Kandariga, kes pöördus ajakirjanduse poole kahtlusega, et erivajadustega õpilaste raha väärkasutatakse. Tallinna haridusamet alustas sisekontrolli, mille käigus on leitud, et osa õpetaja väiteid ei vasta tõele.