Washington: USA ja Venemaa leppisid kokku, et tegelevad „ärritajatega“ kahepoolsetes suhetes

„On mõned aluspõhimõtted. Need peavad olema sõja püsiv lõpp ja mitte ajutine lõpp, nagu me oleme näinud minevikus. Me teame, et praktiline reaalsus on, et tuleb arutelu territooriumi üle ja tuleb arutelu julgeolekugarantiide üle. Need on fundamentaalsed põhiasjad, mis panevad aluse igasugust tüüpi arutelule. Aga ma arvan, et kõige tähtsam osa on, et president on väljendanud oma soovi, oma otsustavust see sõda lõpetada, käimas olev tapmine lõpetada. /.../ See ei ole kummagi riigi huvides. See ei ole maailma huvides ja kindlasti mitte Ühendriikide ja Euroopa huvides. Niisiis, kõik need asjad viivad läbirääkimisi edasi,“ ütles läbirääkimistel osalenud USA rahvusliku julgeoleku nõunik Mike Waltz.