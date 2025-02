VIDEO | President Alar Karis: eurooplased peaksid kindlasti osalema Ukraina saatuse arutelul, aga mitte kõik korraga

Karise enda sõnul moodustas kogu tema reis kokku julgeolekupaketi. Ta käis Vilniuses, kus ühenduti lahti Venemaa elektrisüsteemist, ning ka Pariisis, Palestiinas, Iisrael is ja lõpuks Münchenis. „Küsimusi, mis ülesse visati, on palju,“ võttis ta lühidalt ringreisi kokku.

„Paljudel olid segased tunded, mõned olid šokis, mõned olid rahulikumad, aga mina soovitan säilitada rahu, sellepärast et need sõnumid, mis lõpuks öeldi ka ka Vance’i (USA asepresident J. D. Vance – toim) poolt, ei olnud ju midagi uut,“ sõnas president. „Need on olnud ka varasemalt ka Bideni poolt öeldud, et Euroopa peaks rohkem pingutama ja rohkem panustama kaitsesse.“