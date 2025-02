JÄRELVAADATAV | Stuudios läks tuliseks. Kõlvart: „Sellist korralagedust, nagu näeme praegu linnavalitsuses, pole olnud 20 aastat!“ Ossinovski: „Oh, jummel!“

Kuigi kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud veel pea kümme kuud, siis juba praegu annavad poliitilised konkurendid üksteise otsustele turmtuld. Kord süüdistab Kõlvart Ossinovskit valedes otsustes, siis aga ütleb Ossinovski, et need on Kõlvarti enda otsused.