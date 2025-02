„Ei, me näeme ainult vastupidist,“ ütles Gruško Moskvas ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Me näeme NATO-s arutelusid, et ka NATO jõudude praegune konfiguratsioon, mis pole paigutatud mitte ainult Balti riikidesse, vaid ka Poolasse ja kogu alliansi idaperifeeriasse, vajab tugevdamist. Ja nad langetasid otsuse liikuda kohaloleku suurendamise poole kuni brigaadini – praegu on need pataljonid –, seal täiendava relvaladude võrgustiku loomise poole, et oleks lihtsam tugevdada suundi, mida nad peavad tähtsaks,“ ütles Gruško.

Tema sõnul minnakse pingete õhutamise ja võimete loomise teed, „mida nad võivad pidada piisavaks muu hulgas potentsiaalse rünnaku jaoks“.

Gruško teatas, et Venemaa on vastu ka Euroopa rahuvalvajate Ukrainasse saatmisele sõltumata formaadist.

„Negatiivselt. Millise maski all nad sinna ka ei ilmuks, on see eskalatsiooni, mitte deeskalatsiooni samm,“ vastas Gruško küsimusele, kuidas Venemaa sellesse suhtuks.

„Miski ei anna tunnistust sellest, et täna võib toimuda mingi läbimurre [suhetes Euroopaga]. Täna nõuavad EL-i riigid ja eurooplased miskipärast kohta Ukraina konflikti reguleerimise läbirääkimiste lauas. See on lihtsalt hämmastav.“

Tema sõnul seisneb kogu Euroopa poliitika mõte selles, et mitte lasta konfliktil lõppeda poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega, vaid jätkata seda kuni täieliku võiduni Venemaa üle ja talle strateegilise lüüasaamise tekitamiseni.

„Loomulikult välistab see Euroopa Liidu ja Euroopa riikide igasuguse rolli ees seisvatel läbirääkimistel Ukraina konflikti reguleerimise üle,“ ütles Gruško.

Ta märkis veel, et kui Euroopa tahab tõesti mingit rolli mängida, on seda väga lihtne teha: tuleb lõpetada „Kiievi režiimi“ igasugune toetamine.

