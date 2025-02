Tallinn rajab Lastekodu tänavale kaasaegse linnaruumi, Odra tänav suletakse ajutiselt ehitustööde tõttu

„Ehitaja annab endast parima, et püsida töödega ajagraafikus ning häirida võimalikult vähe kohalikke ja ka kõiki teisi linlasi. Siiski peab arvestama, et ulatuslike ehitustööde tõttu on vajalik ajutiselt Odra tänav sulgeda ning liiklus muid tänavaid pidi ümber suunata. Soovitame võimalusel valida sihtkohta jõudmiseks teisi marsruute,“ lausus Randar Jõesaar, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitusosakonna juhataja.

Tänava ümberehitustööde tellija on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, ehitavad AS TREF Nord ja Magma AS. Ehitusobjekti järelevalvet teeb TPJ Inseneribüroo OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 14 miljonit eurot, millest enamiku finantseerib Tallinna linn, 5,3 miljonit kaasfinantseerib Utilitas ja 3,6 miljonit Tallinna Vesi. Kuludele lisandub käibemaks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kõik tööd tehtud detsembriks 2025.