Moskva nõuab, et NATO tühistaks 2008. aasta lubaduse Ukraina tulevikus liikmeks võtta

Zahharova kuulutas veel, et maailma juhtivate tööstusriikide ühendus G7 on kaotanud oma autoriteedi ega suuda maailma areenil konstruktiivset rolli mängida ning Venemaa on teinud valiku selliste mehhanismide nagu BRICS ja Shanghai Koostööorganisatsioon kasuks.

„Venemaa on teinud ühemõttelise valiku globaalse juhtimise reaalsete mehhanismide kasuks. Jutt käib esmajärjekorras formaatidest BRICS ja Shanghai Koostööorganisatsioon – neis on esindatud juhtivad majanduskasvu ja poliitilise mõju keskused kujuneva mitmepooluselise maailma objektiivse reaalsuse tingimustes. Seal hakkamegi töötama,“ ütles Zahharova tänasel pressikonverentsil, kommenteerides avaldust, mis tehti pärast G7 esindajate kohtumist Müncheni julgeolekukonverentsil, vahendab Interfax.

„On naiivne arvata, et see seltskond tänapäevases tegelikkuses midagi otsustab. See, mida täna nimetatakse G7-ks, on vananenud formaat, mis on täielikult oma autoriteedi kaotanud. Mingist G7 konstruktiivsest rollist globaalse arengu ja stabiliseerimise kontekstis rääkida ei saa,“ lisas Zahharova.