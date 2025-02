VIDEO JA KAART | Verevaen ja muldmetallid. Rwanda toetatud mässulised vallutasid Kongo DV-s juba teise suurlinna

Kongo demokraatlik vabariik on juba aastakümneid olnud konfliktide tallermaa, kus mässuliste rühmitused on võidelnud nii riigivõimu kui ka üksteise vastu. Viimastel kuudel on konflikt aga märkimisväärselt teravnenud. 31. jaanuaril vallutas peamiselt tutsi rahvusest võitlejatest koosnev rühmitus M23 strateegiliselt olulise Goma linna, kus elas enne seda kaks miljonit inimest. Rühmitus jätkab Ida-Kongos oma võimu laiendamist ja nädalavahetusel langes nende kätte regiooni suuruselt teine linn, üle miljoni elanikuga Bukavu.