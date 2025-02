Eelmisel nädalal Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi lauale jõudnud lepingu tingimused kujutavad Daily Telegraphi teatel endast Ukraina tähtajatut majanduslikku koloniseerimist. See seab reparatsioonide kohustuse, mida ei ole võimalik täita. Dokument on tekitanud Kiievis jahmatuse ja paanika, kirjutab ajaleht.

Daily Telegraph sai oma valdusse lepingu projekti, millel on märge „Privileged & Confidential“ ja mis kannab 2025. aasta 7. veebruari kuupäeva. Selles öeldakse, et USA ja Ukraina peaksid asutama ühise investeerimisfondi, et kindlustada, et „konflikti vaenulikud pooled ei saaks kasu Ukraina ülesehitamisest“.