Putini abi Ušakov: läbirääkimised USA-ga on puhtalt kahepoolsed ja arutatakse suhete normaliseerimist

„Me saabusime, et pidada läbirääkimisi Ühendriikide kolleegidega, need on kahepoolsed, puhtalt kahepoolsed läbirääkimised,“ ütles Ušakov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Mingeid kolmepoolseid läbirääkimisi Ar-Riyadis olla ei saa,“ rõhutas Ušakov.

Saudi Araabias viibib samal ajal ka Ukraina delegatsioon.

Ušakovi sõnul on prioriteet Moskva ja Washingtoni vaheliste suhete normaliseerimine.

„Peamine on hakata meie ja Washingtoni vahelisi suhteid reaalselt normaliseerima,“ ütles Ušakov kohe pärast Ar-Riyadi saabumist Pervõi Kanalile.

Venemaa otseinvesteeringute fondi (RFPI) juht Kirill Dmitrijev, kes viibib samuti Ar-Riyadis ja osaleb läbirääkimistel, teatas, et USA ettevõtlus on Venemaa turult lahkumise tõttu kaotanud üle 300 miljardi dollari.

„Mina vastutan arutelude majandusaspekti eest. Ja arv, mille nüüd esimest korda sõnastame – Ameerika Ühendriikide äri on kaotanud Venemaa turult lahkudes üle 300 miljardi dollari,“ sõnas Dmitrijev. „Seetõttu on ühiste majandusteede ja küsimustele positiivsete lahenduste leidmine üldiselt äärmiselt tähtis USA-le ja paljudele teistele riikidele, kes hakkavad mõistma, et Venemaa föderatsiooni turg on äärmiselt ligitõmbav ja seal tuleb kohal olla.“

Dmitrijev jõudis ka CNN-ile intervjuu anda, milles teatas, et on juba USA presidendi Donald Trumpi meeskonna liikmetega kohtunud.

„Võin öelda vaid seda, et nad on suurepärased probleemide lahendajad. Ja ma arvan, et president Trump on suurepärane probleemide lahendaja,“ lausus Dmitrijev.

Dmitrijevi sõnul ei ole USA läbirääkijad neile veel otseselt midagi lubanud.

„Arvan, et lubadus on: peame dialoogi, mõtleme välja parima lahenduse meie riikidele, teistele riikidele, ülemaailmsele kogukonnale,“ ütles Dmitrijev.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada