Üllatunud lugeja küsib: mis müstiline I-täht on Rotermanni maandunud?

Tegin oma teooriate kontrollimiseks põhjaliku uurimistöö. Äkki on see mõeldud turistidele kui „I for Information“? Või on see hoopis sümboolne meeldetuletus, et „I“ ehk individuaalsus on tänapäeva maailmas oluline?

Lisaks, kas keegi on märganud, et see juhtus just Hiina uue aasta paiku? Algas ju äsja maoaasta ja äkki on Rotermanni kvartali omanik jätnud linna pika sirge mao asemel ühe sirge tähe? Või on see hoopis meie suusahüppeässale Kristjan Ilvesele püstitatud julgustav märk?

Olen ka tähele pannud, et vahepeal kaob Tallinnast terveid tähti. Näiteks Haabersti Rimi silt oli terve nädala „imi“ ja keegi ei paistnud muret tundvat. Kas nüüd on vastukaaluks linnale lisatud üks suur I, et tähebalanss paika saada?

Lugupidamisega

Segaduses, kuid lootusrikas tallinlane