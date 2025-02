VIDEO | Torontos paiskus lennuk maandumisel katusele

Sotsiaalmeedias jagatud piltidel ja videotel on näha ümberpaiskunud lennukit, mis lebab katusel lumisel asfaltplatsil. Tundub, et sellelt puudub üks tiib.

Toronto Pearsoni lennujaam teatas, et õnnetusse sattus Minneapolisest saabunud Delta Air Linesi lend ning et kõik reisijad ja meeskond on leitud.