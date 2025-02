Pariisis kohtunud Euroopa liidrid vahetasid Vene-USA lähenemise teemal muremõtteid, aga midagi uut ei teatanud

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kirjutas enne kohtumise lõppu sotsiaalmeedias, et Euroopa tahab Ukrainas rahu, aga see ei tohi tähendada seniste rahvusvaheliste reeglite ohverdamist. „Õiglane rahu Ukraina jaoks ja Euroopa julgeolekuarhitektuur on lahutamatud,“ kirjutas Sánchez.