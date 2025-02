VIDEO | Peaminister Michal: kui meie partnerid saadavad Ukrainasse rahuvalvajad, siis meie kõrvale ei jää

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) rääkis, et rahuvalvajate Ukrainasse saatmise otsustab parlament, kuid Eesti sellest kõrvale ei jää. Samuti ütles ta, et Eesti ülesanne on anda sõnum, et kõike, mida Ukraina kohta otsustatakse, saab teha üksnes koos Ukrainaga.