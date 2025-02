Siseministeerium: nunnad ei pea osalema poliitikas, aga nad peavad järgima seadust

Nunnade plaan oli täna riigikogu esimehele Lauri Hussarile (Eesti 200) anda üle palvekiri, milles nad toovad esile, et nemad tahaksid, et kõik jääks nii, nagu praegu on. „Meie oleme vene õigeusu nunnad, meie võimuses pole teha valikuid selle üle, kelle alluvusse klooster kuulub,“ märkisid nad.