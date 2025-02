Uuring: Euroopa inimesed kahtlevad Trumpis, ent loodavad pragmaatilisi suhteid USA-ga ja kompromissi Ukrainas

Selgus, et alates Donald Trumpi teise ametiaja algusest peavad eurooplased Washingtoni küll vajalikuks partneriks, kuid mitte enam liitlaseks. Samuti viitavad tulemused, et kuna eurooplased suhtuvad suhetesse USA-ga pragmaatiliselt, annab see ameeriklastele võimalusi riikide vahele kiilu löömiseks.

Küsitluses osales 11 Euroopa Liidu riiki ning lisaks Ukraina, Ühendkuningriik ja Šveits. Seekordses küsitluses osalesid ka Eesti vastajad, samuti Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Ungari, Rumeenia, Portugali, Poola, Bulgaaria ja Taani inimesed.

Tulemused viitasid, et keskmiselt 50% eurooplastest jagab arvamust, et USA on vajalik partner, kuid ainult 21% peab USA-d endiselt oma riigi liitlaseks. Viimane seisukoht on vähemuses ka USA seniste põhiliitlaste juures, kelle suhtumine USA-sse on sellegipoolest kõige positiivsem. Poolas peab USA-d liitlaseks 31% ja Ühendkuningriigis 37% vastanuist. Hispaanias usub liitu USA-ga vaid 14% vastanuist.

Samas on eurooplastel usk, et Venemaa-Ukraina rahukõnelused on lähenemas. Küsitlus tehti enne Trumpi telefonikõnet Vladimir Putiniga ja teadet, et esialgu toimuvad kõnelused vaid USA ja Venemaa vahel. Uuringus märgitakse, et isegi Venemaa suhtes kõige vaenulikumates riikides paistavad inimesed olevat kõneluste mõttega leppinud.

Kõigis küsitletud riikides arvab enamik vastajaid, et sõda lõppeb kompromissiga. Eestis usub Ukraina võitu 15%, Venemaa võitu 10% ja kompromissi 47% vastajatest. Väljaspool Ukrainat, kus enda riigi võitu usub üle kolmandiku inimestest, on Eestis optimism ka kõige suurem. Kõige rohkem usutakse Venemaa võitu Ungaris ja Saksamaal, kus nii vastas 28% inimestest.

Trumpi tagasivalimisse suhtuvad kõige positiivsemalt Ungari vastajad, kellest 47% leiab, et USA võimuvahetus on kasulik ka nende riigi jaoks.