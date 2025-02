Zelenskõi: Ukraina ei teadnud homsest USA-Vene kohtumisest midagi ega osale

„Ukraina ei võta osa. Ukraina ei teadnud sellest midagi. Ukraina peab igasuguseid ilma Ukrainata Ukraina üle peetavaid läbirääkimisi sellisteks, millel ei ole tulemust, ja me ei saa tunnustada mingeid meie kohta lehtud otsuseid ega kokkuleppeid, mis on tehtud ilma meieta. Me ei tunnusta selliseid kokkuleppeid,“ rõhutas Zelenskõi, vahendab UNIAN.

Zelenskõi oletas, et USA ja Venemaa suhetes on ilmselt olulisel kohal ka mõlema eesmärgid. Ta lisas, et USA-l on selleks õigus, kui tegemist on kahepoolsete küsimustega.