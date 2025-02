Lavrov ei saa aru, miks peaksid Euroopa riigid osalema läbirääkimistes Ukraina üle

„Filosoofia ei ole eurooplastel ju kuidagi muutunud. Ma ei tea, mida on neil läbirääkimiste laua taga teha. Kui nad hakkavad välja pakkuma mingeid salakavalaid ideid konflikti külmutamise kohta, aga ise peavad oma kommete, loomuse ja harjumuste järgi silmas sõja jätkumist, siis milleks neid sinna kutsuda,“ ütles Lavrov RIA Novosti vahendusel.

Lavrov juhtis selle peale tähelepanu Soome presidendi Alexander Stubbi sõnadele Müncheni julgeolekukonverentsil, kes ütles, et et Ukrainas tuleb saavutada relvarahu, et teda sõjaliselt tugevdada.