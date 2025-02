TSITAADID | USA jutt Ukraina kohta on vastukäiv, isegi kui see tuleb samade inimeste suust

Kas USA plaanib survestada kompromissile Venemaad, Ukrainat või mõlemat? Kas Ukraina ja Euroopa on kõnelustele oodatud või mitte? Mida (kui üldse) on USA valmis tegema Ukraina kaitseks? Donald Trumpilt ja tema alluvatelt on kõlanud erinevaid selgitusi ja detailid muutuvad iga päevaga.