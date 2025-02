Ukraina droonid ründasid Venemaa Krasnodari krais naftatöötlemistehast ja naftapumpamisjaama

Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev teatas, et Ukraina pani toime massilise rünnaku. Ilskis sai väidetavalt droonide tükkide allakukkumise tõttu kahjustada 12 maja. Peamiselt purunesid aknad. Üks naine sai vigastada.

Hiljem teatati, et rivist löödi välja Kaspiiski Truboprovodnõi Konsortsiumile (KTK) kuuluv Kropotkini naftapumpamisjaam, mis asub Kransodari krai Kavkazskaja rajoonis. Konsortsium teatas, et nafta transportimine Tengizi-Novorossiiski torujuhtmesüsteemis toimub vähendatud pumpamisrežiimil. KTK teatas, et naftaleket ei toimunud ja keegi viga ei saanud.