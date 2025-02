Rootsi välisminister ei välista rahu korral ka Rootsi rahuvalvajate Ukrainasse saatmist

Suurbritannia peaminister Sir Keir Starmer ütles intervjuus ajalehele Daily Telegraph, et riik on valmis võimaliku relvarahu korral rahuvalvevägesid Ukrainasse saatma.

„Kui meil on see paigas, peame me kindlustama, et seda rahu saab hoida, ja siis ei välista meie valitsus midagi,“ lisas Malmer Stenergard.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles Reutersile, et rahuvalvajate saatmine Ukrainasse on absoluutselt võimalik.

„Me võtame nendest aruteludest osa ja loomulikult on see absoluutselt võimalik,“ ütles Kristersson.

„Nendele jõududele peab olema väga selge mandaat ja ma arvan, et me ei näe seda, kuni oleme läbirääkimistel edasi jõudnud. Aga Rootsi, me oleme tavaliselt osa julgeoleku tugevdamisest meie maailmaosas, nii et ma näen ette, et oleme selle osa ka seekord,“ ütles Kristersson.