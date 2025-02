USA-Vene läbirääkimised Ukraina üle toimuvad homme Saudi Araabias, teada on ka kõnelejate nimed

Kremli pressiesindaja Peskov kinnitas täna, et Trumpi ettepanekul on läbirääkimiste toimumiskohaks valitud Saudi Araabia, kuhu lendavad Venemaalt välisminister Lavrov ja presidendi abi Ušakov.

Peskov teatas, et kohtumine on pühendatud eelkõige „terve kompleksi Vene-Ameerika suhete taastamisele“, aga ka sellele, et valmistada ette võimalikke läbirääkimisi Ukraina reguleerimiseks ja organiseerida kahe presidendi kohtumist.

Politico kirjutas 15. veebruaril, et allikate sõnul suundus Saudi Araabiasse USA administratsiooni kõrgetasemeliste ametnike delegatsioon, et alustada ettevalmistusi Ukraina rahuläbirääkimisteks.

Ukraina allikas ütles Politicole, et neile tulid teated läbirääkimistest Saudi Araabias üllatusena. Ukraina esindajad saabusid eile Saudi Araabiasse töövisiidile, aga Ukraina presidendi kantseleist teatati, et Vene poolega ei kavatseta kohtuda enne, kui on välja töötatud sõja lõpetamise plaan. Ukraina valitsuse allikas ütles aga venekeelsele BBC-le, et Ukraina delegatsiooni ei kutsutud ja Kiiev ei saatnud läbirääkijaid Saudi Araabiasse.