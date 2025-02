Kooliõed: vaktsineerimisest keeldumiste tõttu on vaktsiinita jäänud kolmandik lapsi

Üks kooliõdede paljudest tööülesannetest on tegeleda õpilaste vaktsineerimise korraldamise ja vaktsineerimisega. Tallinna kooliõdesid koondava Tallinna Koolitervishoid SA juhtivõe Külli Reinsalu sõnul on vaktsineerimistega hõlmatuse protsent planeeritust väiksem keeldumiste tõttu ja kõikide vaktsiinide puhul. „Oleme kriitilises hetkes, kus tuleb julgustada lapsevanemaid vaktsineerimisotsuseid langetama. 2024. aastal oli meie õdede poolt mumpsi-leetrite-punetiste vastu vaktsineerimisi planeeritud 5749 õpilasele. Vaktsineeritud sai 3593 õpilast, mis tähendab, et 2156 last ei ole selle ohtliku haiguse eest kaitstud,“ selgitas Reinsalu Tallinna koolide õpilaste näitajast rääkides.

Sarnaselt on vähenenud ka difteeria-teetanuse-läkaköha vaktsineerimise hõlmatus. Planeeritud 5677 doosist sai tehtud vaid 4417, mis tähendab, et 1260 noort jäid vajalikust immuunkaitsest ilma. Tegemist on 15–17-aastastele mõeldud vaktsiiniga, mis annab neile kaitse kümneks aastaks.

Inimese papilloomiviirus (HPV) vastu vaktsineerimine, mis alates 2023. aastast on tasuta nii poistele kui ka tüdrukutele, on samuti väikse hõlmatusega. Lõppenud aastal planeeriti vaktsineerimisi üle 15 000 õpilasele, kuid vaktsineerimisega haaratus oli vaid 60% tüdrukutest ja 50% poistest. „Nii nagu teiste nakkushaiguste leviku piiramiseks on ka HPV puhul vajalik kollektiivne immuunsus. Kui piisavalt suur osa elanikkonnast on vaktsineeritud, ei pääse haigused nii kergesti levima ja kaitstud on ka need, kes ise tervislikel põhjustel vaktsiini saada ei saa,“ rõhutas Reinsalu. HPV on laialt levinud ja võib põhjustada eluohtlikke vähivorme, mida saab vaktsineerimisega kuni 70% ulatuses ära hoida.

Üle 200 läkaköhajuhtumi