Trump: Venemaal on suur ja võimas masin ning nad võitsid Hitlerit ja Napoleoni

„Ma arvan, et tahab võitluse lõpetada. Ma näen seda. Me rääkisime pikalt ja karmilt. Steve Witkoff oli väga pikka aega, nagu umbes kolm tundi temaga koos. Ma arvan, et ta tahab võitluse lõpetada,“ ütles Trump eile ajakirjanikele, kui küsiti, mida Putin tema arvates tahab, vahendab The Hill.

„Neil on suur, võimas masin. Sa saad sellest aru,“ jätkas Trump. „Ja nad võitsid Hitlerit ja nad võitsid Napoleoni. Teate, nad on pikka aega võidelnud. Nad on seda varemgi teinud. /.../ Aga ma arvan, et ta tahaks võitluse lõpetada.“

Küsimusele Putini territoriaalsete ambitsioonide kohta ja kas ta arvab, et Putin tahab kogu Ukrainat, vastas Trump, et küsis Putinilt sama küsimuse.

„Ma arvan, et ta tahab lõpetada. See oli minu küsimus temale. Sest kui ta jätkab, oleks see meie jaoks suur probleem ja see oleks tekitanud mulle suure probleemi, sest ei saa lasta sel juhtuda,“ ütles Trump.

„Ma arvan, et ta tahab selle lõpetada. Ja nad tahavad lõpetada selle kiiresti. Mõlemad,“ jätkas Trump, märkides, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tahab sõja samuti lõpetada.

Trumpilt küsiti ka Zelenskõi hoiatuse kohta, et Ukrainal on luureandmeid, et Venemaa plaanib suure hulga vägesid Valgevenesse saata, et rünnata Poolat ja Leedut.

„Ei, ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus. Mitte natukenegi,“ ütles Trump.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada