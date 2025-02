Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid valisid uue juhatuse ja kinnitasid valimisplatvormi

Üldkoosolekul esitleti ka erakonna uut valimisplatvormi „Näoga Eesti poole“, mille kinnitab juhatus. Esimees Silver Kuusik ütles, et erakond on tulnud, et jääda. „Oleme siin, et jääda! Eesti vajab rohkem kui kunagi varem tugevat ja väärikat rahvuslikku erakonda, mis seisab oma rahva ja kodumaa eest. Meie programm väärtustab iga Eesti inimest ja iga ruutmeetrit meie kaunist maad.“