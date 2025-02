Laats: raske uskuda, et sotside mure toidu hinna osas oleks siiras

„Keskerakonna fraktsioon on parlamendis teinud sellele koalitsioonile kahe aasta jooksul juba neli korda ettepaneku toidukaupade käibemaksu langetamiseks, kuid need on kõik tagasi lükatud,“ lausus Laats, „Ülimalt silmakirjalik on kohalike valimiste aastal hakata järsku teistsugust juttu rääkima ning „Ameerikat avastades“ teatada, et tegelikult on toidu kõrge hind suureks probleemiks.“

Laats tõi välja, et sotside kaasabil on valitsuskoalitsioon tõstnud hoogsalt aktsiise, kehtestanud automaksu ning juba suvel jõuab Eesti inimesteni järjekordne käibemaksutõus. „Sotsiaaldemokraadid tegelevad häbitu populismiga, sest just nende enda otsuste tulemusel on Eesti olnud Euroopa hinnatõusu liider. Sotsid on toetanud poliitikat, mille tulemuseks on 40-protsendiline hinnatõus toidukauplustes,“ rääkis Laats.

„Loomulikult on sotsidel mugav sellist ettepanekut teha, sest Reformierakond seisab kindlasti asjale vastu. Nii saab mureliku näoga valimiskampaaniat tehes rääkida, et kus meie küll teeks, aga need hirmsad Michal ja Ligi...“ nentis Keskerakonna fraktsiooni juht, „arvestades sotside aetud poliitikat praeguses koalitsioonis on väga raske uskuda, et nende mure Eesti inimeste toimetuleku või toidu hinna osas oleks siiras. Kahjuks on tegemist demagoogiaga.“

