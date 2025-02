Fico armastus Venemaa vastu tõi Slovakkias kaasa massilised meeleavaldused. Murenemine käib ka valitsuses

Vanemad Bratislava elanikud kutsuvad sealset Vabaduse väljakut endiselt Gottkoks. Sellega peetakse meeles sotsialismi aega, mil väljakut kutsuti Tšehhoslovakkia kompartei juhi Klement Gottwaldi järgi. 7. veebruaril oli kogu väljak servast servani täis inimesi, kes protestisid Slovakkia valitsuse ja Venemaa lähenemise vastu. Üle riigi tuli tänavatele umbes 100 000 inimest. Lehvisid NATO ja Euroopa Liidu lipud. Meeleavaldajad skandeerisid „Slovakkia on Euroopa“ ja nõudsid, et peaminister Robert Fico tagasi astuks. Bratislava meeleavaldusi üks peamiseid korraldajaid on liikumine Rahu Ukrainale, kelle juht süüdistas Ficot katses muuta Slovakkia Venemaa oblastiks.

Suured reedeõhtused meeleavaldused on käinud alates detsembri lõpust, kui Fico sõitis Moskvasse Vene riigipea Vladimir Putiniga kohtuma. Eriti suureks muutusid need jaanuaris, kui Fico partei Smer parlamendiliige Tibor Gašpar teatas intevjuus, et Slovakkia võib ühel päeval kaaluda EL-ist lahkumist. Fico ja teised ametnikud kinnitasid valijatele, et sellest ütlusest ei saa konkreetseid järeldusi teha. „Kõik Robert Fico valitsused on täielikult kinnitanud oma orienteerumist Euroopale,“ ütles erakonna Smer eurosaadik Judita Laššáková.