Välisminister Tsahkna Münchenis: Euroopa peab tagama Ukrainale võimaluse ise rahu üle otsustada

„Euroopa peab tagama Ukrainale võimaluse ise otsustada, millistel tingimustel rahu saabub, ning jätkama suuremas mahus Ukraina toetamist. Euroopal on piisavalt ressurssi ning Venemaa külmutatud varasid enam kui 200 miljardi euro ulatuses, mis tuleb kasutusele võtta,“ ütles Tsahkna.

Ta lisas, et Euroopa on töötamas välja uusi initsiatiive Ukraina toetamiseks ja neid arutati ka täna Münchenis Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kutsel kokku tulnud ELi välisministrite mitteametlikul kohtumisel.

“Meie nägemuses saab püsiv rahu Ukrainas ja Euroopas saabuda vaid siis, kui Venemaa loobub oma eesmärkidest. Kuni seda ei juhtu, annab võimalik rahu Venemaale võimaluse jõudu koguda ja oma eesmärkide täitmist mõne aja pärast jätkata,“ ütles Tsahkna. „Kui Ukraina otsustab, et ei soovi sõlmida rahu, mida võidakse talle üle tema pea peale suruda, on Euroopa valmis jätkama Ukraina toetamist tema püüdlustes õiglase ja püsiva rahu suunas.“

Tsahkna sõnul püsib Eesti senisel kursil ja usume endiselt, et võidustrateegia aluseks on Ukraina sõjaline toetamine ja Venemaa survestamine kursimuutusele. “Käes on kriitiline hetk, mil Euroopa peab näitama üles otsustuskindlust ja tegutsemisjulgust,“ sõnas välisminister. „Keegi teine ei tule meie julgeolekuhuvide eest seisma, seda peame tegema ise.“