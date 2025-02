FOTOD | Läänemets SDE volikogul: perede igapäevane toit ei tohi olla luksuskaup

„Eestis on toiduhindade tõus kauplustes olnud üks Euroopa kiiremaid. Statistikaameti andmetel on kolme aastaga toiduhinnad Eesti poodides tõusnud keskmiselt 40 protsenti. Mitmete tegurite koosmõjul on inimeste toimetulek vähenenud ja toidule kuluv osa ebaproportsionaalselt suureks muutunud,“ ütles Läänemets.

„See tähendab, et pere toitmine on muutumas üha keerulisemaks, kuid igapäevane toit ei saa olla luksuskaup. Seepärast püstitame selle valitsuse ülesandeks leida lahendus toiduhindade vähendamiseks. See võib tähendada põhitoidugruppide – juur- ja köögiviljad, piima, liha, teravilja ja kalatoodete käibemaksu langetamist 9%-le. Seda saame teha vaid juhul kui suudame jaekettidega jõuda kokkuleppele, et see raha ei lähe suurkaupmeeste kasumi suurendamiseks, vaid jääb inimeste rahakotti. Ilmselt eeldab see ka hindade läbipaistvuse tõstmist, et vältida liigsuuri juurdehindlusi,“ märkis Läänemets erakonna volikogul.