INTERVJUU | Kersti Kaljulaid: ahastamise asemel peab tegutsema. USA retoorikal on kasulik mõju

Müncheni julgeolekukonverents ei lõppenud lihtsalt USA-Euroopa erimeelsustega, vaid otsese vastandumisega. Lääne meedias näeb juba pealkirju, et senised liitlassuhted on läbi. Mis seisus USA-Euroopa suhted on?

Tundlikus seisus kahtlemata. Ameeriklastel on omad soovid sellest, kuidas eurooplased võiks nendega suhelda ja mida nad võiks teha – ja öelnud, et kui nii ei saa, siis on keeruline... Tegemist on ebadiplomaatiliselt nõudliku olukorraga.

Kuidas käituda olukorras, kus Euroopale öeldakse, et kokkulepetes me osalema ei hakka, küll aga tuleb meil neid hakata ellu viima?

Kahtlemata on mõistlik öelda, et kui meil on roll nende kokkulepete tagamises, siis peame olema ka kaasatud. Aga selleks, et olla kaasatud, pead sa ka näitama, et sul on tegelikult ka suutlikkust ükskõik milliseid kokkuleppeid tagada ja mis tahes rolli võtta.

