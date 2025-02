„See ei kaitse meie huvisid.“ Zelenskõi teatel ei saa USA soovitud maavarade leppele alla kirjutada

Telekanali NBC teatel nõudis Trumpi administratsioon õigusi 50% ulatuses Ukraina muldmetallidele ning andsid mõista, et selliseid kaevandusi võivad hakata turvama USA relvajõud. Samas viidatakse lepingus, et metallide loovutamine on tasuks juba antud abi eest, mitte USA tulevaste sammude eest.

Ukraina allikad ütlesid laupäeval Politicole, et USA pakutud juriidiline mehhanism on erakordselt keerukas ja ei pruugi olla kooskõlas Ukraina seadustega. Veel üks kõnelustega kursis allikas ütles, et USA pool ei jäänud omakorda rahule Ukraina pakkumisega. „Peame käsitlema seda kui investeeringut ja kõik tuleb korrektselt formuleerida,“ ütles Zelenskõi laupäeval ajakirjanikele. „Võime mõelda sellele, kuidas kasumit jagatakse. Kõik see peaks olema seatud julgeolekutagatistega ja ma ei näe selles dokumendis siiani seost julgeolekutagatistega.“