Valgas sai nooruk raudteeületuskohal rongilt löögi.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja kirjeldas Delfile, et tüdruk kandis ületuskohal kõndides kõrvaklappe ja vaatas telefoni. „Vedurijuht nägi teda, andis hoiatussignaali, mida see tütarlaps ei kuulnud ja siis tõmbas äkkpidurit. Seejärel toimus kokkupõrge,“ rääkis PPA pressiesindaja. Ta sõnas, et rong jäi umbes 10–15 meetrit pärast ületuskohta seisma, mispeale väljus vedurijuht rongist.