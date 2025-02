Saksamaal Münchenis suri neljapäevase terrorirünnaku ohvriks langenud naine koos väikese tütrega

Afganistani kodanikust ründaja peeti kuriteopaigal kinni ning rünnaku motiiviks arvatakse olevat islamistlik terrorism. Politseil ei ole seni infot, et tal oleksid sidemed mõne organisatsiooniga. Baieri siseministri Joachim Hermanni sõnul arvatakse, et rünnak ei olnud seotud ka Müncheni julgeolekukonverentsi samaaegse toimumisega.

Laupäeval külastas rünnakupaika kahe nädala pärast toimuvateks valimisteks valmistuv kantsler Olaf Scholz, kes mainis, et elamisloata kinnipeetavad saadetakse pärast karistuse kandmist välja. „Peame kõik nüüd kokku hoidma ja seisma selle eest, et ka riik ühte hoiaks,“ ütles Scholz.

Selleks ajaks oli teada, et ründaja viibis riigis elamisloaga ja on kriminaalkorras varem karistamata. Varem teatas siseminister, et teda seostati poest näppamiste ja narkootikumide omamisega, kuid tegelikult osales isik nendel protsessidel ainult tunnistajana.