USA ja Vene delegatsioonid kohtuvad lähipäevil Saudi Araabias

Vene-Ukraina erisaadik Keith Kellogg, kes samuti kohtumisel ei osale, ütles laupäeval Münchenis toimunud vestlusringis Euroopa poliitikutele, et need kõnelustele oodatud ei ole, ent USA võtab nende ja Ukraina huvisid tema sõnul siiski arvesse. Vastuseks liitlaste etteheidetele mainis Kellogg, et osa Euroopa riike ei täida NATO kaitsekulude soovitust ning osa naeruvääristas Trumpi, kui see soovitas Saksamaal loobuda Nord Stream 2 gaasitoru projektiks.